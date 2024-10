Ravenna, disoccupazione persa per diventare socio: ora non potrà lavorare fino al 2025

Oltre il danno la beffa. Rimasto senza lavoro, avrebbe investito l’anticipo dell’indennità di disoccupazione per diventare socio ed essere assunto da Cofari, per poi essere licenziato lo scorso aprile con il tracollo della Cooperativa. Tornato disoccupato, non solo non ha più diritto alla quota già anticipata dall’Inps, ma rischia di dover restituire quanto avuto - e perso - qualora trovasse un nuovo impiego prima della fine del periodo di disoccupazione coperto dall’Ente previdenziale. Insomma, disoccupato forzato, senza sussidi, fino al 2025.

E’ la paradossale storia segnalata dal Sindacato Generale di Base, che torna sulla vicenda della Cooperativa Facchini Riuniti, che a fine aprile scorso ha cessato l’attività traslochi cedendo il ramo facchinaggio alla Elle Emme spa.

