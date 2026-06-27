Ravenna, dipendenti de La Cassa sventano una truffa da 98mila euro

RAVENNA. La prontezza e la preparazione dei dipendenti della Cassa di Ravenna hanno consentito di sventare una truffa da 98 mila euro, anche grazie all’intervento immediato dei Carabinieri. Un cliente si è presentato in filiale all’Agenzia 12 della Cassa in via Galileo Galilei 37 a Ravenna chiedendo di fare un bonifico istantaneo da 98 mila euro giustificando la spesa come ‘ristrutturazione abitazione’. I bonifici istantanei non sono revocabili e sono quindi quelli normalmente chiesti dai truffatori. La dipendente della Cassa, Virginia Gasperini si è subito insospettita e ha verificato come la fattura fosse redatta a computer e vistosamente finta. Il cliente ha poi risposto evasivamente alle domande della dipendente della Cassa, confermando che i sospetti erano più che legittimi. A questo punto Gasperini ha chiamato la direttrice della filiale Vera Vincenzi edassieme hanno deciso di non effettuare il pagamento pretendendo una fattura valida per la detrazione.

Per essere sicuri di prendere la decisione giusta, vista la conoscenza personale e la fiducia reciproca, è stata contattata anche la moglie del cliente che, in stato di agitazione, ha risposto di non poter parlare e di non poter spiegare nulla. «Era la prova definitiva del tentativo di truffa in atto», spiega in una nota La Cassa. «A quel punto la direttrice ha immediatamente chiamato i Carabinieri spiegando l’accaduto ed un equipaggio del Nucleo Radiomobile è andato a casa dei clienti che stavano subendo un tentativo di truffa. La telefonata al cellulare dei truffatori arrivava proprio mentre i Carabinieri erano in casa, così la truffa è stata definitivamente sventata. I clienti sono poi stati rassicurati del buon esito della vicenda».

«La prontezza delle dipendenti», continua La Cassa, «la loro preparazione maturata durante i corsi di formazione cui tutto il personale della Cassa assiste per riconoscere e sventare i tentativi di truffa, la stretta collaborazione con le forze dell’ordine hanno consentito non solo di sventare una truffa e di mettere al sicuro i risparmi di una famiglia. Nel contempo, la conoscenza di questi meccanismi aiuta a proteggere sempre più persone dai truffatori. Per questo motivo la Cassa è sempre più impegnata nel diffondere la conoscenza dei tentativi di truffa, sia attraverso i sempre più numerosi corsi di formazione per il proprio personale, sia attraverso eventi pubblici e gratuiti, tra l’altro sempre particolarmente partecipati ed apprezzati, di approfondimento con relatori qualificati delle forze dell’ordine».

«E la sensibilità e la preparazione delle persone, la conoscenza dei clienti e dei meccanismi è la migliore garanzia», conclude la nota. «Per questo il Presidente della Cassa Antonio Patuelli ed il Direttore Generale Nicola Sbrizzi, come nei precedenti casi, premieranno assieme al Comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Andrea Lachi le due dipendenti per la truffa sventata e l’importante dimostrazione di sensibilità, attenzione e delicatezza dimostrate verso i clienti».