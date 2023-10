Una settantina di manifestanti oggi, a partire dalle 15,30, è scesa in piazza Del Popolo a Ravenna per dire “Non fossilizziamoci”, una “Chiamata pubblica per le rinnovabili”. Organizzata da Europa Verde, la manifestazione ha lo scopo di denunciare l’utilizzo dei combustibili fossili, ormai obsoleti. Proprio per dimostrare quanto siano arcaiche queste fonti energetiche, in piazza erano presenti diversi modellini di dinosauro e numerosi manifestanti si erano vestiti da animali preistorici.