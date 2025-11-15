Ravenna. Diciottenne arrestato per spaccio e condannato a due anni

La scorsa notte la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un cittadino tunisino di diciotto anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Durante i controlli del territorio, gli agenti hanno notato un insolito via vai presso un garage da cui si erano allontanati velocemente alcuni giovani. Alla vista degli operatori, l’uomo ha gettato un borsello nero, prontamente recuperato dalla Polizia. All’interno sono stati trovati 281 grammi di hashish suddivisi in involucri da tre, 4,22 grammi di cocaina confezionata in 11 dosi e 310 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Dopo l’identificazione e l’arresto, l’uomo è stato accompagnato in Questura e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima. Ieri, in sede di giudizio per direttissima, è stata disposta la pena concordata di due anni di reclusione e 4.400 euro di multa.