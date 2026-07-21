Ravenna, dichiarata la morte cerebrale per il 54enne aggredito a Pinarella

Nel pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, è stata dichiarata la morte cerebrale del 54enne Nicola Musiani, ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stato trovato privo di sensi all’alba di domenica nel parcheggio di via Fienilone, a Pinarella, vicino alla roulotte in cui viveva.

La Procura di Ravenna, con il fascicolo affidato alla pm Angela Scorza, aveva inizialmente aperto un’indagine contro ignoti per tentato omicidio. Le indagini, condotte anche dai carabinieri, si annunciano complesse. Alcune telecamere avrebbero ripreso Musiani mentre fuggiva da un gruppo di almeno cinque persone, tra le 4.30 e le 5. In un’ultima immagine il 54enne appare barcollante mentre si dirige verso il parcheggio, dove il suo corpo è stato trovato circa un’ora più tardi. Nessun filmato mostrerebbe però il momento dell’aggressione, né consentirebbe al momento di identificare gli inseguitori.

Poche ore prima una pattuglia era intervenuta in viale Tritone per una lite alla quale partecipava anche Musiani. La situazione era stata riportata alla calma senza identificare i presenti. La Procura dovrebbe disporre oggi l’autopsia per accertare quanti colpi siano stati inferti e quali abbiano provocato la morte. Non è stata ritrovata alcuna arma: gli aggressori potrebbero avere colpito la vittima a mani nude, con un bastone o con oggetti simili.

La morte di Musiani ha profondamente scosso Pinarella, dove era molto conosciuto. Domani alle 18, nel piazzale davanti al parco Cinque Pini, si terrà un momento in sua memoria. Ai partecipanti è stato chiesto di portare un fiore.