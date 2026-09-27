Ravenna dice no alla violenza di genere:, in 3.690 alla Pink RAnning GALLERY

RAVENNA. La sesta edizione della Pink RAnning ha colorato di rosa la Darsena di Ravenna, unendo sport e solidarietà per dire “NO” alla violenza di genere. Organizzata da Ravenna Runners Club, in collaborazione con Linea Rosa, la manifestazione ha richiamato alla partenza, nell’area antistante l’Autorità di Sistema Portuale, ben 3.690 partecipanti riuniti e riunite per condividere un messaggio di rispetto e impegno. Il territorio ha risposto con entusiasmo: un lungo fiume di t-shirt rosa dell’evento con i marchi De Stefani e La Cassa di Ravenna S.p.A., ha animato il percorso in un clima di condivisione e partecipazione. Un gesto collettivo per ribadire l’importanza di contrastare la violenza di genere e mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a segnare la cronaca quotidiana.

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla manifestazione, che ha riunito famiglie, giovani, camminatrici, camminatori e runner. Alla partenza, oltre alla madrina dell’evento, l’attrice Chiara Francini, anche una folta rappresentanza istituzionale, con il via dato dal Prefetto della Provincia di Ravenna Raffaele Ricciardi, dal Sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, accompagnato da gran parte della Giunta. Sotto l’arco della Pink RAnning anche Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, e Alessandra Bagnara, presidentessa di Linea Rosa: una collaborazione consolidata che continua a far crescere la manifestazione e il suo messaggio anche oltre il territorio romagnolo.

Obiettivo centrato quindi da Ravenna Runners Club che in questa maniera si prepara nel miglior modo alla Maratona di Ravenna Città d’Arte in programma il prossimo 8 novembre e che sta registrando un numero record di preiscrizioni, e da Linea Rosa ODV il centro antiviolenza nato ufficialmente nel 1991 dalla volontà di un gruppo di volontarie determinate a combattere la violenza contro le donne.

Pink RAnning 2026, realizzata in compartecipazione con il Comune di Ravenna, gode del supporto di numerosi partner. Main Sponsor: De Stefani Group, La Cassa di Ravenna, Consar, RCCP, Famila. Sponsor ufficiali: ESP, Start Romagna, Sabbioni, Assicura, Solfotecnica Italiana, PiùMe, Aura Gruppo Autoscuole, Banca Generali, Ab Mind. Partner ufficiali: LA BCC Ravennate Forlivese e Imolese, Frullà, Argologica, Ambrosoli, Avis, Innova, Copura, Lions Club, Singita, Soul Club, Idrogas. Media partner: Secondamano, Radio Studio Delta e Viviromagna. Preziose, infine, le collaborazioni di associazioni locali e volontari per la buona riuscita dell’evento: Podistica Alfonsinese, Pro Loco Punta Marina Terme, ADVS. Per la prima volta, alcuni dipendenti di AstraZeneca hanno aderito al progetto “Solidarietà in Azione”, iniziativa di volontariato aziendale finora realizzata alla sede centrale di Milano. Grazie al decentramento del progetto, l’azienda ha concesso ai dipendenti la possibilità di partecipare alle attività di volontariato di Pink RAnning anche durante l’orario di lavoro.