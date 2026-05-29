Ravenna, deve scontare quasi due anni per rapina aggravata: scoperto e condotto in carcere

Ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha intercettato un uomo di nazionalità tunisina nei confronti del quale pendeva un provvedimento definitivo di carcerazione a seguito di condanna per rapina aggravata, per il quale dovrà scontare la pena di un anno e 9 mesi di reclusione: sottoposto ad identificazione ed agli accertamenti di rito, in esecuzione del provvedimento, è stato condotto in carcere.

Sono proseguiti inoltre i servizi coordinati dalla Questura di Ravenna, con controlli sugli esercizi commerciali del centro e della zona limitrofa alla Stazione. Qui è stato sottoposto a verifiche un pubblico esercizio nei confronti del quale è stata irrogata una sanzione amministrativa di circa 5.000 euro per esercizio di attività commerciale in assenza della SCIA per esercizio di vicinato, in quanto esponeva per la vendita alcuni prodotti in assenza del requisito richiesto dalla normativa di settore.

Altra contestazione è stata irrogata nei confronti di un minimarket della stessa zona per violazione delle norme in materia di esposizione di prodotti ortofrutticoli per la vendita.