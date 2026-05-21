Ravenna, deve scontare quasi 4 anni e mezzo per abbandono di minori e atti persecutori: arrestato a Forlì

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Ronco, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione – per pene concorrenti - emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Ravenna, nei confronti di un 48enne italiano, residente nel forlivese.

L’uomo, rintracciato a Forlì, dovrà espiare la pena di 4 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione, per abbandono di minori, sequestro di persona, violenza privata, atti persecutori, interferenze illecite nella vita privata e furto aggravato, consumati a Ravenna tra marzo e aprile 2019.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì.