Ravenna, deve scontare oltre 5 anni di carcere per spaccio di droga: scoperto in zona darsena

La Polizia di Stato di Ravenna, nell’ambito ha effettuato delle verifiche nei pressi di alcuni edifici in stato di abbandono in zona darsena. In tale contesto, è stato fermato un uomo di origini straniere, ricercato da alcuni giorni dagli uffici investigativi della Questura in quanto a suo carico pendeva dal 27 settembre un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna. Riconosciuto dagli operatori delle Volanti e considerato che non era in possesso di documenti, il 36enne extracomunitario veniva immediatamente accompagnato in ufficio per gli accertamenti identificativi che davano riscontro positivo: su di lui infatti pendevano due sentenze definitive di condanna per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per un cumulo di pena detentiva da scontare di cinque anni, tre mesi e dieci giorni. Pertanto, l’uomo veniva tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Ravenna.