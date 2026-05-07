Ravenna, deodorante spray fece esplodere il bagno dell’officina: meccanico ustionato, il capo a processo

Stava fumando una sigaretta in bagno. Sono bastati alcuni getti di deodorante spruzzati dall’altra parte della porta per far saltare tutto per aria. Che fosse uno scherzo di cattivo gusto oppure un modo non ortodosso per rimproverare la trasgressione al canonico divieto di accendere sigarette nei luoghi di lavoro non è dato saperlo, per ora. Quel che è certo è che nell’esplosione terribile avvenuta in una concessionaria d’auto di Ravenna il 2 luglio del 2021 per poco non ci scappò il morto.
Per quell’episodio il capo-officina, oggi 51enne, deve rispondere di lesioni colpose aggravate dalla prognosi riportata dal sottoposto, un meccanico di 49 anni, ben superiore agli iniziali 40 giorni diagnosticati in ospedale.