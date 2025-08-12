Ravenna, denunciato il finto Carabiniere che ha portato via l’oro in casa ad un’anziana a Mezzano

I Carabinieri di Mezzano, al termine di una meticolosa e rapida attività investigativa, hanno denunciato per furto in abitazione un pregiudicato 29enne di origini partenopee che, spacciandosi per Carabiniere, ha rubato dell’oro ad un’anziana del paese.

Alcuni giorni fa, una signora di Mezzano si è presentata alla locale Caserma dei Carabinieri riferendo di essere stata vittima di un furto in abitazione. In particolare, la donna ha raccontato di essere stata contattata telefonicamente da un sedicente Carabiniere, che le avrebbe preannunciato che da lì a qualche minuto, si sarebbe presentato presso la sua abitazione un Maresciallo dell’Arma per verificare la provenienza dell’oro che aveva in casa. Infatti, dopo alcuni minuti, alla porta della signora ha bussato un ragazzo che, dopo essersi qualificato come Carabiniere, è entrato in casa e con la scusa di verificarne la provenienza, ha fatto tirare fuori alla donna tutto l’oro in suo possesso, chiedendole inoltre di cambiarsi e di seguirla in Tribunale per ulteriori accertamenti. La vittima a quel punto rilevando l’anomalia, ha contattato una parente, dicendo al ragazzo che non si sarebbe mossa da casa fino all’arrivo di quest’ultima. Il finto Carabiniere allora, con una mossa repentina, ha preso tutto l’oro ed è scappato via. Una volta attivati, i veri Carabinieri hanno intrapreso una meticolosa attività investigativa, ed alla fine hanno dato un nome ed un volto al finto Maresciallo, risultato essere un noto pregiudicato con precedenti per fatti analoghi. Il ladro è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.