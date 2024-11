Ravenna. Denunciati 9 ultras per la violenta rissa al campo sportivo di Russi

Lo scorso 15 settembre, durante una partita di calcio di Prima Categoria tra San Pancrazio e Bagnacavallo, disputata al campo sportivo “D. Neri” di Russi (RA), si è verificato un violento scontro tra i tifosi delle due squadre. All’esterno dell’impianto sportivo, circa un centinaio di sostenitori si sono affrontati utilizzando sassi, catene, bastoni e lanciando fumogeni. La scena, che ha causato diversi feriti, è stata ripresa da alcuni spettatori sugli spalti.

Sul posto sono intervenute immediatamente pattuglie dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza per sedare la situazione. Le successive indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Russi in collaborazione con quelli di Bagnacavallo e con il personale della DIGOS della Questura di Ravenna, si sono concentrate sull’analisi approfondita dei filmati e sulla raccolta di testimonianze. Questo lavoro ha portato all’identificazione di 9 persone coinvolte nei tafferugli, tutte denunciate per il reato di rissa in concorso.

Considerata la gravità degli eventi, il Questore di Ravenna ha emesso nei confronti dei responsabili il provvedimento di D.A.SPO (Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive), con durate variabili tra i 5 e gli 8 anni, impedendo loro di partecipare a eventi sportivi per il periodo stabilito.