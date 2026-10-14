Ravenna, denuncia il furto dell’auto ma le era stata sequestrata per mancanza di assicurazione

Controlli a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Ravenna tra centro cittadino, litorale e forese, con un bilancio di diverse denunce e segnalazioni nell’ambito del contrasto allo spaccio, ai reati contro il patrimonio e alla sicurezza stradale. Nel corso del servizio, diversi giovani sono stati segnalati alla Prefettura poiché trovati in possesso di dosi di hashish e marijuana per uso personale; tra loro, un 33enne straniero è stato anche denunciato per presenza irregolare sul territorio nazionale ed è stato avviato all’espatrio.

L’attività contro i reati predatori ha portato al deferimento di un 27enne per il furto di una costosa e-bike. A questo si aggiunge l’intervento dei militari della Stazione di via Alberoni, che hanno fermato un 40enne a bordo di un monopattino elettrico di valore: i controlli immediati hanno permesso di accertare che il mezzo era stato rubato pochi giorni prima in provincia di Rimini, far scattare il recupero del veicolo e la denuncia dell’uomo per ricettazione.

Attenzione alta anche nei luoghi della movida, dove un giovane dipendente di un locale è stato denunciato per aver somministrato bevande alcoliche a minori. Singolare, infine, la vicenda ricostruita dai Carabinieri di Lido Adriano: una donna del posto è stata denunciata per simulazione di reato dopo aver segnalato il presunto furto della propria auto. Dalle verifiche è emerso che la vettura non era mai stata rubata, bensì sequestrata qualche giorno prima dalla Polizia Locale perché sprovvista di copertura assicurativa.