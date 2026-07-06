Ravenna, “delinquente abituale socialmente pericoloso”: espulso il ladro seriale di case

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna ha portato a termine con successo le procedure per il rimpatrio coatto di un rumeno di 34 anni, gravato da numerosi precedenti penali e giudicato dal Magistrato di Sorveglianza come “delinquente abituale socialmente pericoloso”.

L’uomo, che ha collezionato nel corso degli anni numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio ed in particolare per furti in abitazione, è stato arrestato nella notte di venerdì 3 luglio dal personale della stazione Carabinieri di Castiglione di Ravenna dopo essere stato controllato alla guida di un’auto rubata con a bordo arnesi atti allo scasso ed in violazione di un decreto di allontanamento.

Nella mattinata seguente è stato concesso il nulla osta all’allontanamento dall’Autorità Giudiziaria e veniva messo a disposizione della III Sezione dell’Ufficio Immigrazione di Ravenna. È stato quindi emesso un decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi imperativi di pubblica sicurezza a firma del Prefetto di Ravenna. Sabato 4 luglio è stato rimpatriato nel primo pomeriggio con volo da Bologna con destinazione Bucarest.