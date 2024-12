Ravenna, delegazione camerunense visita il Comando dei vigili del fuoco

RAVENNA. Una delegazione istituzionale camerunese, guidata dal sindaco di Douala V Richard Mfeungwang, sta partecipando alle giornate umanitarie dal 25 novembre al 5 dicembre 2024. L’ iniziativa promossa dal Comune di Ravenna - Assessorato all’immigrazione - ed organizzata dalla onlus Il Terzo Mondo ODV, ossia dal suo presidente Charles Tchameni Tchienga in qualità di rappresentante esclusivo della Municipalità distrettuale di Douala 5° in Europa ed in particolare in Italia.

La delegazione istituzionale camerunese che accompagna il sindaco di Douala 5 é composta dal vice Jeanneaux Tamandjo, dalla presidentessa del Consiglio Comunale Ngah Epse Zogo Marcelline, la responsabile degli affari sociali e culturali Kengni Pengoum Spse Njoya Aimée Sidonie e l’ingegnere dei lavori pubblici Willy Rodrigue Noka Tendze.

La missione umanitaria è iniziata con la visita presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ravenna, guidata dal comandante Antonio Petitto il quale, ha accolto la delegazione . È stato un momento molto importante e significativo per il Sindaco Richard Mfeungwang e la sua delegazione. È stata toccata con mano la realtà dei vigili di fuoco di Ravenna. All’incontro ha partecipato Fabio Marzufero, caporeparto vigili del fuoco in quiescenza, e per l’occasione accompagnatore della delegazione.