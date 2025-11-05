Ravenna. Degrado e detriti in via Argine Destro Montone: Fratelli d’Italia chiede spiegazioni al sindaco

Il consigliere comunale Nicola Grandi, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale per denunciare il grave stato di degrado di via Argine Destro Montone, in particolare nel tratto nei pressi del civico 136, nella zona di Borgo Montone.

Da tempo numerosi cittadini segnalano la presenza di buche profonde e ampie porzioni di asfalto deteriorato, che rendono la circolazione difficoltosa e pericolosa. Negli ultimi mesi la situazione è ulteriormente peggiorata a causa della comparsa di detriti e frammenti di macerie sul manto stradale, presumibilmente abbandonati da ignoti o utilizzati per tamponare le buche. Questi materiali, sollevati dal passaggio dei veicoli, rappresentano un serio pericolo per pedoni, ciclisti e automobilisti.

Nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti, non è stato effettuato alcun intervento e il degrado della strada continua ad aggravarsi. “Non è accettabile – dichiara Grandi – che in una zona residenziale e ad alta densità di traffico i cittadini debbano affrontare quotidianamente condizioni stradali così precarie. La sicurezza stradale deve essere una priorità assoluta per l’Amministrazione.”

Attraverso l’interrogazione, Grandi chiede al Sindaco e all’Assessore competente di chiarire se il Comune sia al corrente delle segnalazioni relative a via Argine Destro Montone, se sia stato effettuato un sopralluogo tecnico per valutare l’effettiva pericolosità della situazione e quale sia la tempistica prevista per gli interventi di sistemazione. Inoltre, sollecita l’adozione di misure urgenti per mettere in sicurezza la strada in attesa dei lavori definitivi.

“Chiediamo risposte concrete e tempistiche certe – conclude Grandi – perché la sicurezza dei cittadini non può essere trascurata. Non possiamo permetterci di attendere che si verifichi un incidente prima di agire.”