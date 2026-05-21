Ravenna, “De Portibus”: si alza il sipario - Gallery

Ravenna
  • 21 maggio 2026
Il saluto in collegamento da remoto del ministro della Difesa Guido Crosetto (foto Masismo Fiorentini)
Il saluto in collegamento da remoto del ministro della Difesa Guido Crosetto (foto Masismo Fiorentini)
Fotoservizio Massimo Fiorentini
Fotoservizio Massimo Fiorentini
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Il presidente dell’Autorità Portuale Francesco Benevolo
Il presidente dell’Autorità Portuale Francesco Benevolo
Ravenna, “De Portibus”: si alza il sipario - Gallery
Il saluto del sindaco Alessandro Barattoni (Fiorentini)
Il saluto del sindaco Alessandro Barattoni (Fiorentini)
L’intervento del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale (Fiorentini)
L’intervento del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale (Fiorentini)
Ravenna, “De Portibus”: si alza il sipario - Gallery
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L’intervento di Dario Fabbri, giornalista e analista geopolitico
L’intervento di Dario Fabbri, giornalista e analista geopolitico

A Ravenna si alza il sipario su “De Portibus - Il Festival dei porti che collegano il mondo”. La cerimonia di apertura questa mattina alle Artificerie Almagià con l’esibizione della Banda Comunale di Ravenna e i saluti istituzionali di Cristiana Pagni, presidente di Italian Blue Growth; Francesco Benevolo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale; il sindaco Alessandro Barattoni; il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale; l’ammiraglio Sergio Liardo, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera; e Stefano Riazzola, capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In collegamento da remoto sono arrivati i saluti del ministro della difesa Guido Crosetto.

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