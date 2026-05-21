Ravenna, “De Portibus”: si alza il sipario - Gallery

A Ravenna si alza il sipario su “De Portibus - Il Festival dei porti che collegano il mondo”. La cerimonia di apertura questa mattina alle Artificerie Almagià con l’esibizione della Banda Comunale di Ravenna e i saluti istituzionali di Cristiana Pagni, presidente di Italian Blue Growth; Francesco Benevolo, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale; il sindaco Alessandro Barattoni; il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale; l’ammiraglio Sergio Liardo, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera; e Stefano Riazzola, capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In collegamento da remoto sono arrivati i saluti del ministro della difesa Guido Crosetto.