Ravenna, De Pascale saluta il Prefetto De Rosa: “Un punto di riferimento a tutela della sicurezza”

Il Prefetto Castrese De Rosa saluta Ravenna e verrà sostituito da Raffaele Ricciardi. “È con sincera gratitudine - scrive il sindaco uscente Michele De Pascale - che, a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, desidero salutare il prefetto Castrese De Rosa, prossimo a lasciare Ravenna, nominato alla guida della Prefettura di Catanzaro. La nostra città e tutta la Provincia in questi anni hanno potuto contare su una guida autorevole e un sicuro punto di riferimento a tutela della sicurezza di cittadini e cittadine e a coordinamento delle strutture statali sul territorio. In un momento segnato da sfide complesse, in primis le alluvioni che hanno messo a dura prova il nostro territorio, si è lavorato ogni giorno, fianco a fianco, mossi da un forte e leale spirito di collaborazione, per il bene della comunità. Il prefetto De Rosa è stato per noi un interlocutore di altissima professionalità e competenza, attento e aperto al dialogo, che ha saputo tenere alti egregiamente quei valori di condivisione, confronto e supporto reciproco che rendono forti le istituzioni. Ringrazio di cuore il dottor De Rosa per lo straordinario impegno e dedizione che ha dedicato al nostro territorio, facendogli i miei migliori auguri per il suo nuovo incarico. Contestualmente a questi doverosi ringraziamenti rivolgo anche il mio più cordiale benvenuto al Prefetto Raffaele Ricciardi, neonominato Prefetto di Ravenna”.