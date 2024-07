Ravenna, De Pascale: “Grazie a Curcio, incomprensibile la sua rimozione dalla Protezione Civile”

Con una mossa inattesa il governo ha rimosso dall’incarico il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, per mettere al suo posto il commissario straordinario per la riqualificazione di Caivano, Fabio Ciciliano. Un nome, quest’ultimo, nelle grazie della premier Giorgia Meloni e del sottosegretario Alfredo Mantovano.

A Curcio è arrivato l’omaggio e il ringraziamento del sindaco di Ravenna Michele De Pascale: “Apprendo che il Governo Meloni con una decisione inaspettata e immotivata ha rimosso Fabrizio Curcio dall’incarico di capo della Protezione civile. Durante l’alluvione in Romagna di maggio 2023 il suo contributo e la sua presenza sul campo insieme a noi sono stati determinanti nelle operazioni di salvataggio delle persone, e in particolare nelle decisioni e nelle azioni che hanno consentito di evitare l’ingresso dell’acqua in città a Ravenna. Esprimo a Fabrizio Curcio la più piena solidarietà e gratitudine mia e di tutto il territorio ravennate. Senza entrare nel merito di chi gli succederà, non riesco davvero a comprendere le ragioni che abbiano potuto portare il Governo Meloni a privare il paese delle sue competenze e della sua professionalità in un tema così delicato”.