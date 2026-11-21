«Come diocesi siamo impegnati in un ripensamento delle nostre strutture, come ci chiede la Cei nel cammino sinodale. Alcune andranno abbattute, altre vendute, altre valorizzate. L’indicazione è tenere l’essenziale: liturgia, catechesi e carità. I campanili sono tra queste strutture», spiega l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni. «Sono segni nella città, indicano dove sono le parrocchie, case in mezzo alle case. In passato segnavano il ritmo della giornata, oggi convocano alle celebrazioni, rappresentano il suono della festa e possono segnalare un pericolo».

Un suono che torna a farsi sentire, un punto di riferimento che ritrova il suo posto nel quartiere. Dopo tre anni di lavori, il campanile di San Pier Damiano, nella Darsena, è restaurato e domenica sarà inaugurato con una festa di comunità. L’intervento è costato 165mila euro, di cui 45mila finanziati con fondi dell’8 per mille e la restante parte attraverso un mutuo quinquennale della parrocchia.

La necessità di intervenire era emersa circa tre anni fa, quando il campanile aveva iniziato a mostrare segni di deterioramento, con il cedimento di alcuni elementi, tra cui un parafulmine. Le verifiche, effettuate anche con un drone, avevano confermato l’ammaloramento della cella campanaria. Dopo il confronto con la ditta trentina che aveva costruito chiesa e campanile nel 1958, è partito l’iter burocratico, con la relazione alla Curia e la richiesta di finanziamento. Il cantiere è rimasto aperto da maggio a ottobre di quest’anno e ha riguardato il ripristino del cemento armato deteriorato e le campane.

«Il campanile è un segno di speranza che va oltre la comunità cristiana, ma soprattutto è un punto di riferimento», sottolinea il parroco don Luigi Spada. Un riferimento importante in un quartiere segnato da fragilità e solitudine, dove la Caritas parrocchiale sostiene 80 famiglie.