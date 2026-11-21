Un suono che torna a farsi sentire, un punto di riferimento che ritrova il suo posto nel quartiere. Dopo tre anni di lavori, il campanile di San Pier Damiano, nella Darsena, è restaurato e domenica sarà inaugurato con una festa di comunità. L’intervento è costato 165mila euro, di cui 45mila finanziati con fondi dell’8 per mille e la restante parte attraverso un mutuo quinquennale della parrocchia.
«Come diocesi siamo impegnati in un ripensamento delle nostre strutture, come ci chiede la Cei nel cammino sinodale. Alcune andranno abbattute, altre vendute, altre valorizzate. L’indicazione è tenere l’essenziale: liturgia, catechesi e carità. I campanili sono tra queste strutture», spiega l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni. «Sono segni nella città, indicano dove sono le parrocchie, case in mezzo alle case. In passato segnavano il ritmo della giornata, oggi convocano alle celebrazioni, rappresentano il suono della festa e possono segnalare un pericolo».