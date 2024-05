Ravenna, Darsena: torna la ruota

A settembre tornerà la ruota panoramica in testata di Darsena. Il particolare emerge dall’atto di giunta che autorizza nuovi luoghi per gli spettacoli viaggianti in città. Tra i vari luoghi inseriti c’è, appunto, anche la testata del canale Candiano per un periodo che va indicativamente da metà settembre fino a novembre. Non è la prima volta che la ruota panoramica viene installata in città: per due anni consecutivi, nel 2017 e nel 2018, la ruota era stata installata e aveva avuto un buon successo di pubblico.

L’altra novità contenuta nell’atto riguarda l’istituzione di un trenino turistico che sarà in servizio a Lido di Classe, come richiesto dal presidente del consiglio territoriale di Castiglione. Il trenino partirà e arriverà in via Da Verrazzano.

Per quanto riguarda le altre aree, il Comitato Cittadino di Villanova di Ravenna ha presentato una richiesta per eliminare una postazione dedicata allo spettacolo viaggiante durante la sagra paesana di settembre, situata in via Baldi, laterale di via Don Carlo Ghirardini. Questa richiesta è stata motivata dal fatto che l’area è attualmente destinata agli stand della festa.

Allo stesso modo, un operatore che ha ottenuto anzianità di frequenza per una postazione nel parco di Via Vicoli a Ravenna ha chiesto di spostare la sua postazione al giardino “Il Fagiolo. Saranno installati al “Fagiolo” come luogo sperimentale per l’installazione di due giochi gonfiabili, mantenendo costante il numero di giochi. L’operatore in precedenza aveva i gonfiabili installati alla Rocca Brancaleone ma lo spostamento in via Vicoli era stato necessario nel 2019 perché l’area interna all’antico fortilizio non era più disponibile.