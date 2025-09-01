Ravenna, danneggia l’auto degli anziani genitori e li minaccia: 50enne arrestato

Nella serata di ieri, domenica 31 agosto, la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, cinquantenne e di nazionalità italiana, già da tempo attuava condotte violente e vessatorie, che si manifestavano in richieste di denaro accompagnate da costanti minacce nei confronti dei genitori ottantenni che, proprio nella mattinata di ieri, avevano subito il danneggiamento della propria auto, gettandoli in uno stato di costante timore. L’intervento tempestivo della Polizia nel pomeriggio di ieri, ha permesso di procedere all’arresto dell’uomo che si era recato presso l’abitazione dei genitori e, armato di una sbarra d’acciaio, aveva iniziato a colpire ripetutamente la porta dell’abitazione intimando di farlo entrare in casa.

L’uomo, già gravato da precedenti penali per reati contro la persona e contro il patrimonio, in virtù della particolare pericolosità, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato collocato presso la Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.