Si è chiusa con sanzioni per oltre cinquemila euro, sequestri e la distruzione di merce deteriorata l’attività di controllo svolta ieri a Ravenna dalla Polizia di Stato insieme alla Polizia locale. L’operazione ha interessato diversi esercizi commerciali di vicinato, in particolare nell’area attorno alla Stazione ferroviaria e ai giardini Speyer. L’obiettivo delle verifiche ha riguardato sia il rispetto delle licenze e delle norme amministrative sia la tutela dei consumatori e della salute pubblica, con un focus specifico sulla tracciabilità degli alimenti.