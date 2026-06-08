Ravenna, dalla porcilaia spunta una Triumph nascosta: era una delle ultime due in Europa

Per anni, da bambino, ci ha giocato attorno, senza immaginare che quel mucchio di ferro impolverato nascosto nella vecchia porcilaia del bisnonno fosse in realtà un pezzo rarissimo della storia del motociclismo europeo, macché, mondiale. Dopo anni di ricerche, documenti recuperati negli archivi inglesi e persino una lettera arrivata da Buckingham Palace, Luca Rocchi, 51 anni, residente a San Zaccaria, sa di custodire uno degli ultimi due esemplari esistenti in Europa di una Triumph 5/4 De Luxe del 1934.