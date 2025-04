Ravenna, dal Times a Kuwaitimes, con Carlo e Camilla sui media il giro del mondo dei Musei Byron e del Risorgimento

RAVENNA. «Il Giro del mondo in 36 ore: è quello che hanno fatto i Musei Byron e del Risorgimento in questi giorni di eccezionale visibilità mediatica in cui le immagini ed i reportage dalle sale del poeta inglese alla corte nobile del Palazzo che ospita i Musei sono passate per gran parte dei media internazionali, sia tradizionali che digitali». In una nota diffusa oggi dà conto del boom mediatico dovuto alla visita dei reali d’Inghilterra Carlo e Camilla e del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella di giovedì. « La rassegna stampa è praticamente infinita. Sono tornati sui Musei The Times, che già aveva dedicato ad essi un ampio reportage all’indomani dell’inaugurazione, con un ampio servizio di Kate Mansey ed una bellissima immagine della Regina Camilla che segue nella stanza introduttiva del Museo Byron la ricostruzione digitale del tragitto del poeta da Londra a Ravenna. Anche il The Telegraph ritorna sui Musei, dato che William Cook riprende l’articolo già pubblicato qualche mese fa aggiornandolo con la visita di Re Carlo III e della consorte. Anche il ‘The Indipendent’ ha acceso un riflettore importante sui Musei inaugurati il 29 novembre scorso: confermando lo straordinario appeal del mondo anglosassone per il grande poeta romantico inglese ed in particolare per la sua esperienza ricca di ispirazione e avventura a Ravenna».

Non è da meno il web. «Decine di migliaia di visualizzazioni già nei primissimi secondi della pubblicazione sono registrate per le immagini pubblicate dall’account reale ‘Theroyalfamily’, con una pioggia di like senza precedenti per le immagini della Regina Camilla che posa con il personale dei Musei e del video del suo ingresso nella corte nobile di Palazzo Guiccioli, accolta dalla Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, dal Presidente della Cassa di Ravenna e ideatore dei Musei Antonio Patuelli e dal Presidente dell’Italian Byron Society Ernesto Giuseppe Alfieri. Tornando in Italia, l’edizione di ‘Porta a Porta’ di giovedì sera ha fatto un boom di ascolti ricostruendo la tappa ravennate dei tre Capi di Stato Sergio Mattarella, il Re britannico Carlo III e la Regina Camilla, con ampio spazio dedicato al Museo Byron cui Bruno Vespa, grande amico di Ravenna e conduttore del Premio Guidarello, aveva già dedicato un emozionante video proprio nel giorno del Premio al Teatro Alighieri».

«I Musei Byron e del Risorgimento», continua la nota, «sono stati grandi protagonisti di tutti i telegiornali, con doppio servizio sul Tg2, su Rai News, sui programmi come ‘La Vita in Diretta’, ‘Buongiorno Mattina’ e ‘Uno Mattina’. Ma hanno anche raggiunto i media ed i luoghi più inaspettati. Ad iniziare dal Kuwaitimes per continuare con la Gazzetta dello Sport, uno dei quotidiani più venduti in Italia, che apre una finestra sull’eccezionalità della visita reale e sottolinea pure nella grande sintesi la straordinaria presenza della Regina Camilla al Museo Byron. Per continuare con il Salzburg Nactrichten, testata austriaca. Intanto, i Musei anche in questo weekend ospitano inviati internazionali: sono presenti oggi infatti due giornalisti polacchi mentre in collaborazione con l’Apt, la direzione dei Musei Byron e del Risorgimento sta lavorando ad un altro grande evento internazionale con l’arrivo il 18 maggio di una selezionata rappresentanza di inviati americani».