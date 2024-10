Per consentire l’esecuzione di lavori stradali di bonifica e di ripavimentazione del corpo stradale, a partire da lunedì 4 novembre e fino a venerdì 29 novembre, è prevista l’interruzione temporanea della circolazione lungo un tratto della strada provinciale n. 101 “Standiana via Lunga” compreso tra Mirabilandia e lo svincolo E55 Orte Ravenna, nello specifico dal km 2+850 al km 3+300 (incrocio via Valloncello), nel comune di Ravenna.