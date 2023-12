Ravenna, da Sapir felpe personalizzate allo staff di Pediatria

Donate felpe personalizzate allo staff della Pediatria dell’ospedale di Ravenna. Il dono è stato consegnato dall’azienda Sapir di Ravenna, leader in terminal e logistica portuale. Il presidente, Riccardo Sabadini, insieme alla dipendente Cristiana Malegni a nome dell’azienda ravennate, hanno donato una serie di felpe personalizzate allo staff dell’U.O. Pediatria, ringraziandoli per il delicato lavoro svolto e augurando loro auguri di buone feste. La delegazione, accolta in Pediatria dallo Staff della U.O. Pediatria è stata ringraziata anche da parte del direttore Federico Marchetti e della Direzione Medica per il generoso gesto, espressione di vicinanza e sensibilità.