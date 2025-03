Ravenna, da Amrer e Anipi attrezzature per quasi 100mila euro all’ambulatorio di Reumatologia

Oggi, mercoledì 5 marzo, presso l’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna si è svolta la cerimonia di ringraziamento per la donazione di attrezzature, del valore di quasi 100.000 euro, da parte delle associazioni Amrer (Associazione Malati Reumatici Emilia-Romagna) e Anipi (Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisiarie Emilia-Romagna) a favore dell’ambulatorio di Reumatologia di Ravenna.

Nello specifico la donazione consiste in un ecografo dedicato alle malattie reumatiche e una tecnologia Rems (Radiofrequency Echographic Multi Spectrometry), attrezzature fondamentali per l’attività ambulatoriale, la cui acquisizione era stata condivisa preventivamente con la direzione in base alle necessità prioritarie individuate in ragione dei fabbisogni clinici.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco facente funzioni di Ravenna, Fabio Sbaraglia, la direttrice sanitaria di Ausl Romagna, Francesca Bravi, il direttore facente funzioni del presidio ospedaliero di Ravenna, Paolo Tarlazzi, il responsabile del reparto di Reumatologia di Ravenna, Pierluigi Cataleta, la presidente dell’associazione Amrer, Guerrina Filippi, la presidente dell’associazione Anipi, Valeria Urbinati, e il direttore di entrambe le associazioni, Daniele Conti.