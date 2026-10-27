Ravenna, da Almatek due borse di studio ai talenti dell’Itis Baldini

Valorizzare il merito e premiare l’impegno nello studio, confermando il legame fra il mondo della scuola e quello delle imprese. In questo ambito si inseriscono le borse di studio che l’azienda Almatek Srl di Russi ha concesso agli studenti del corso di Elettrotecnica dell’Itis Baldini di Ravenna che nell’anno scolastico 2025/26 hanno ottenuto la valutazione più alta all’esame di maturità. Almatek Srl da oltre 20 anni si occupa principalmente di impianti elettrici, fotovoltaici e riqualificazione energetica: l’azienda ha deciso di onorare il suo legame con l’Itis Baldini consegnando nella mattinata di sabato 24 ottobre due borse di studio del valore di 500 euro a Nicolò Ghirardelli e Giacomo Silimbani che hanno ricevuto l’assegno dalle mani di Antonio Mastroluca, amministratore delegato di Almatek Srl