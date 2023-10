Ravenna. Cumulo di stracci va a fuoco, incendio devasta un capannone

Sembrava un incendio di poco conto quello partito nel primo pomeriggio di oggi nell’area agricola lungo via Reale, tra Voltana e Lavezzona, nel comune di Ravenna. Un cumulo di stracci ha preso fuoco ma poi le fiamme si sono propagate fino a travolgere un capannone agricolo con dentro rotoballe e materiale di varia natura. Si sono avvertiti anche rumori di scoppi in lontananza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati anche da Lugo e anche i soccorritori del 118. Lo spegnimento è tuttora in corso. La colonna nera di fumo che si sta alzando in cielo è visibile anche da grande distanza.