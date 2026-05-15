Ravenna, cucciolo abbandonato, le telecamere filmano il responsabile

Avvolto in una coperta, immobile e in preda a una grave ipotermia. Era stato lasciato così, lo scorso marzo, un cucciolo femmina di simil razza Maltese di appena 5 mesi, depositato accanto ai cassonetti dei rifiuti in via Rotta a Ravenna. Dopo settimane di indagini, gli agenti dell’ufficio Ambiente e Benessere Animale della polizia locale hanno individuato in un 29enne il presunto responsabile, sul cui conto si ipotizza il delitto di abbandono e maltrattamento di animali. Il fatto risale a circa due mesi fa, quando una segnalazione alla sala operativa aveva dato luogo ai primi accertamenti: gli agenti avevano rinvenuto un cane di piccola taglia, privo di microchip, in evidente stato di sofferenza e incapace di camminare; considerate le condizioni critiche e la necessità di immediate cure, il quadrupede era stato sottoposto a sequestro e affidato al veterinario del canile municipale. Oltre al cane, una femmina, di giovane età, presumibilmente di circa cinque mesi, affetta da problematiche sanitarie che le impedivano la normale deambulazione e in stato di ipotermia, nel corso del sopralluogo gli agenti avevano rinvenuto alimenti per cuccioli, una ciotola, medicinali veterinari e altri accessori, tutti acquisiti ai fini investigativi. Il 29enne è stato individuato grazie all’analisi dei filmati di un impianto di videosorveglianza, che lo ha ripreso mentre posizionava l’involucro vicino ai cassonetti, pochi minuti prima del ritrovamento. Ulteriore riscontro è arrivato dall’analisi delle chat telefoniche, scambiate dal giovane nelle ore precedenti all’abbandono e acquisite dagli investigatori. I veterinari confermano che le condizioni della cucciola, inizialmente critiche, sono rapidamente migliorate grazie alle terapie tempestive. Oggi la piccola Maltese è completamente guarita.