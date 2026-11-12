Ravenna, crociere: atteso un calo di passeggeri nel 2027

Nel 2027 a Porto Corsini sono attesi più scali di navi da crociera e meno movimenti passeggeri. Le previsioni indicano 115 approdi, otto in più rispetto ai 107 attesi a fine 2026, e circa 365 mila movimenti. Sono oltre 55 mila in meno rispetto ai 420.465 già registrati al 12 novembre. Il calo è legato alla decisione di Royal Caribbean, principale operatore dello scalo, di impiegare per ragioni commerciali una nave più piccola sul servizio settimanale da Ravenna.

Lo ha spiegato Anna D’Imporzano, direttrice generale di Ravenna Civitas Cruise Port, durante la conferenza stampa “Ravenna, rotta sulle crociere”, in cui sono stati presentati all’Autorità portuale il bilancio 2026 e le previsioni per il 2027.

Dei 115 scali previsti per il prossimo anno, 73 saranno in modalità homeport, con Ravenna come porto di partenza o di arrivo della crociera, e 42 in transito. Il calo si concentra sugli imbarchi e sugli sbarchi, stimati in circa 353 mila nel 2027 a fronte dei 409.093 già contabilizzati quest’anno. I passeggeri in transito sono invece stimati in circa 12 mila, contro gli 11.372 registrati al 12 novembre.

A quella data le navi da crociera hanno effettuato 102 scali, con altri cinque attesi entro fine dicembre. Il 2026 si avvia a chiudere con oltre 30 mila movimenti in più rispetto alle previsioni iniziali (+7,8%), grazie al maggiore riempimento delle navi. I cantieri del nuovo terminal, del Parco delle Dune e dell’impianto per alimentare le navi dalla rete elettrica di terra hanno inciso sulla gestione degli scali più che nel 2025. L’accesso al terminal e la logistica restano i punti più delicati. Il servizio ha sofferto soprattutto nei giorni di maggiore caldo, mentre, secondo il bilancio presentato, il gradimento dei passeggeri è rimasto in linea con le aspettative.

L’apertura del nuovo terminal di Porto Corsini è in programma nella primavera del 2027. La struttura consentirà di gestire contemporaneamente gli imbarchi e gli sbarchi di due navi. Dopo i dragaggi e la costruzione della nuova briccola di ormeggio, l’obiettivo è ottenere una modifica al regolamento degli accosti per consentire alle navi lunghe fino a 300 metri di ormeggiare sul lato nord e innalzare il limite sul lato sud.