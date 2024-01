Accertamenti strutturali sul ponte di via Gambellara, che collega la strada del Forese ravennate con via Ravegnana, all’altezza di Ghibullo. Alcune crepe, sommate a un cumulo di ramaglie, tronchi e altri detriti trasportati dal fiume Ronco, hanno reso necessario nel tardo pomeriggio l’intervento dei vigili del fuoco, insieme ai tecnici della Protezione civile. In corso di valutazione la possibile chiusura del collegamento.