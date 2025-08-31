Ravenna, Cremonini e Valentino Rossi a Marina Romea

RAVENNA Marina Romea ha accolto due ospiti d’eccezione. Cesare Cremonini e Valentino Rossi hanno fatto capolino ieri in uno stabilimento balneare esclusivo per festeggiare il compleanno di un amico. Il cantautore bolognese e il campione di Tavullia si sono presentati insieme, confermando un legame consolidato negli anni e cementato anche dalla passione comune per i motori: proprio Cremonini ha infatti firmato e sponsorizzato la moto di Rossi.

L’atmosfera è stata rilassata e conviviale. I due non si sono sottratti alla curiosità dei presenti: sorrisi, foto con i bagnanti, battute e conversazioni leggere su passioni, interessi e tempo libero. Un modo semplice per condividere un momento privato senza rinunciare alla vicinanza con i fan.