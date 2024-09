Ravenna, crea scompiglio e disordini al pronto soccorso: arrestato dalla Polizia

Nella serata di venerdì 20 settembre 2024, le Volanti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo di 52 anni per il reato di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il soggetto, pluripregiudicato, era stato trasportato presso l’ospedale locale dal servizio sanitario 118 per un consulto poiché in stato di agitazione.

Giunto presso la struttura sanitaria, l’uomo ha iniziato a minacciare verbalmente una infermiera dell’ospedale, causando l’intervento di una guardia giurata presente sul posto. Quest’ultimo, nel tentativo di fermare l’aggressore, ha utilizzato lo spray al peperoncino, senza tuttavia riuscire a calmare l’individuo, che ha quindi ingaggiato una colluttazione con la guardia stessa.

All’arrivo degli operatori della Polizia di Stato, l’uomo ha opposto ulteriore resistenza, strattonando violentemente uno degli agenti. Il soggetto è stato prontamente immobilizzato e tratto in arresto.

In mattinata si è svolto il giudizio direttissimo, al termine del quale l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Contestualmente, personale della Divisione Anticrimine ha provveduto a notificare all’uomo, siciliano d’origine, un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal comune.