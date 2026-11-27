Una piscina interrata in cemento armato, con un’ampia pavimentazione, una casetta in legno utilizzata come deposito e locale tecnico, e altre opere. Tutto abusivo e per il proprietario 39enne scatta la denuncia. È quanto accertato nella frazione Sant’Alberto del Comune di Ravenna, al termine di un’attività congiunta della Guardia di finanza e della Polizia locale, scaturita da un controllo delle Fiamme gialle nell’abitazione dell’uomo, autista, nell’ambito di un’operazione antiriciclaggio eseguita in attuazione di un decreto di sequestro preventivo disposto dal Tribunale. Nel corso delle verifiche, i militari notano una piscina interrata, inserita in un’area esterna pavimentata. E ritengono necessario approfondire la regolarità degli interventi edilizi. Da qui il coinvolgimento dell’Ufficio edilizia della Polizia locale, che effettua un sopralluogo e scopre diverse difformità e la realizzazione di opere prive dei necessari titoli abilitativi, in un’area sottoposta a tutela paesaggistica. In particolare tra gli interventi contestati c’è proprio la piscina di circa otto metri per quattro, per una superficie di 32 metri quadrati, ai quali si aggiunge un’appendice destinata agli scalini di accesso. La vasca, profonda circa un metro e mezzo, è dotata di un sistema elettromeccanico con copertura plastica retrattile. E intorno una pavimentazione in gres di circa 100 metri quadrati. Sul retro del lotto c’è invece una casetta in legno di circa otto metri quadrati. Non solo. Risultano anche sopraelevata la recinzione perimetrale attraverso l’installazione di barriere metalliche orizzontali, e due pali metallici alti circa tre metri, fissati al terreno mediante basamenti in cemento e utilizzati come supporto per le telecamere dell’impianto di videosorveglianza.

Per la piscina non esistono Scia, autorizzazione paesaggistica e preventivo deposito del progetto esecutivo. Mentre la casetta in legno eccede i limiti previsti per l’edilizia libera e le altre opere riscontrate sono interventi minori ma comunque soggetti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, anch’essa assente. Così il proprietario viene denunciato all’Autorità giudiziaria per i reati previsti dal Testo unico dell’edilizia e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le contestazioni riguardano, tra l’altro, la realizzazione di opere in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico senza le prescritte autorizzazioni, la costruzione della casetta in assenza del permesso di costruire e la realizzazione della piscina senza il preventivo deposito del progetto esecutivo ai fini della normativa sismica. Parallelamente alla denuncia, scatta il procedimento amministrativo finalizzato al ripristino dello stato originario dei luoghi, in relazione alle opere risultate abusive.