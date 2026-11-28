Ieri, venerdì 27 novembre, la Polizia di Stato di Ravenna ha effettuato un arresto per maltrattamenti a seguito di una aggressione in Piazza Kennedy. Nel caso specifico è stata applicata la misura dell’arresto in flagranza differita.

L’operazione è stata svolta dalle Volanti della Questura che, nella serata di ieri, sono intervenute in Piazza Kennedy a seguito della segnalazione di aggressione subita da parte di una ragazza ventenne. La giovane, visibilmente scossa ed impaurita, ha raccontato di essere stata raggiunta dal proprio ex fidanzato che, dopo averla tempestata di chiamate e messaggi WhatsApp, l’aveva raggiunta presso un locale rivolgendole e minacce di morte, per poi scagliarle contro il volto un sacchetto contenente materiale fecale, che successivamente raccoglieva da terra cospargendolo sui capelli e sul giubbotto della ragazza, costringendola a recarsi presso una fontana per ripulirsi.

I poliziotti intervenuti procedevano quindi a soccorrere la ragazza e, dopo averla tranquillizzata, ne ascoltavano il racconto, ricostruendo un pregresso particolarmente grave: l’episodio, infatti, non costituiva un fatto isolato, ma l’ennesima manifestazione di una serie di condotte violente, vessatorie ed intimidatorie che si protraevano ormai da alcuni anni e che in passato si erano espresse anche con gravi episodi di aggressione fisica quali schiaffi, percosse e tentativi di strangolamento, oltre a violenze verbali e minacce.

Le volanti sono riuscite poco dopo ad individuare l’ex fidanzato, che è stato fermato, identificato e sottoposto a controllo. In tali fasi, in evidente stato di alterazione, ha prima fornito generalità di residenza non veritiere, rivolgendo ai poliziotti espressioni minatorie.

A seguito degli accertamenti, le volanti hanno proceduto all’arresto per il reato di maltrattamenti nonché alla denuncia per i reati di minaccia a pubblico ufficiale e false dichiarazioni. Nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria con applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.