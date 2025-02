Ravenna, corso di danza per bambini e bambine con disabilità a cura di Gym Academy

A Ravenna aumenta la proposta sportiva di Gym Academy per le persone con disabilità. Dopo il basket e il dodgeball adattato, che stanno riscontrando un buon successo di adesioni, ora la società affiliata al Csi Ravenna fa partire un corso di avviamento alla danza, rivolto a bambini e bambine con disabilità dagli 8 ai 13 anni. Il corso prende il via lunedì 17 febbraio e si svilupperà con lezioni a cadenza settimanale, il lunedì pomeriggio dalle 17 alle 18 nella palestra della scuola Guido Novello, in piazza dei Caduti.

«L’obiettivo di questo nuovo corso – spiega Gabriella Zivanov, coordinatrice dell’attività – è quello di offrire ai partecipanti uno spazio sicuro e divertente per esplorare il proprio corpo e le proprie emozioni, attraverso il movimento. La danza è un’attività fisica completa, migliora la forza muscolare, la postura e l’equilibrio. Attraverso la musica e semplici coreografie i bambini impareranno a conoscere meglio il loro corpo, a coordinare i movimenti e potranno esprimere loro stessi in piena libertà».

L’attività sarà gestita da educatori e operatori per la disabilità qualificati. È richiesto il certificato medico per l’attività sportiva non agonistica. Le iscrizioni sono aperte e possono essere comunicate telefonando al 353 4560919 oppure scrivendo a sportdisabili@csiravenna.it. Altre informazioni sono reperibili sul sito www.gymacademy.ra.it