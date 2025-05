RAVENNA - Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, era a Ravenna per confrontarsi con i candidati di Progetto Ravenna, lista che sostiene il candidato sindaco di centrosinistra Alessandro Barattoni. L’incontro è avvenuto nel tardo pomeriggio al Mercato Coperto di Ravenna: presenti i candidati della lista, l’ex assessore Roberto Fagnani e lo stesso Barattoni. Il quale in serata si è spostao a Mezzano per un confronto con Pierluigi Bersani.