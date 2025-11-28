Ravenna, contromano sulla Panda sull’A14 dir: decine di segnalazioni, interviene la Stradale

Una Fiat Panda scura contromano lungo la diramazione dell’A14, nella corsia che da Ravenna porta al casello, tra Fornace Zarattini e l’area di servizio Sant’Eufemia. Svariate le segnalazioni che mercoledì notte sono giunte alla questura, portando all’intervento tempestivo della polizia Stradale. Le ricerche, tuttavia, non hanno dato alcun esito. Segno forse che il conducente della piccola utilitaria dev’essersi reso conto dell’errore, trovando il modo di invertire il senso di marcia oppure di uscire dall’A14 dir.

La prima chiamata risale intorno alle 22.30. Numerosi gli automobilisti che a quell’ora hanno incrociato la vettura contromano. Anche i dispositivi di avviso della rete autostradale hanno diramato l’alert ai veicoli che supportano il servizio. Secondo quanto ricostruito, il conducente della Fiat potrebbe avere sbagliato corsia immettendosi in quella opposta al momento di prendere la diramazione ravennate dell’A14. Fortunatamente non si registrano incidenti.