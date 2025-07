Ravenna, controlli sulla movida: ritirate 14 patenti

RAVENNA. Continuano i controlli straordinari sul territorio effettuati dalla Polizia di Stato di Ravenna in base a quanto deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In particolare, nella serata e notte di mercoledì scorso, con il concorso di equipaggi della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché della Polizia Provinciale e Locale di Ravenna, sono stati effettuati mirati servizi e posti di controllo nelle zone della movida del litorale ravennate.

Nella notte sono state identificate 159 persone e verificati 62 veicoli; in tale contesto sono state ritirate 14 patenti per guida in stato di ebbrezza e in sei casi, con tasso alcolemico superiore a 0,8, il conducente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito dei controlli in città, invece, le volanti qualche ora prima hanno rintracciato una donna, italiana 40enne residente a Ravenna, sulla quale pendeva un ordine di cattura emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna; la stessa, pertanto, è stata condotta presso la casa circondariale di Forlì dove dovrà espiare una condanna detentiva a 3 anni, 1 mese e 23 giorni per reati inerenti gli stupefacenti.