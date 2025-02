Ravenna, controlli straordinari della polizia locale ai Giardini Speyer

RAVENNA. La Polizia locale di Ravenna ha effettuato ieri sera un servizio straordinario di controllo nell’area dei Giardini Speyer e zone limitrofe. ​ Sono state controllate 21 persone, di cui 18 straniere, e comminate 10 sanzioni. ​ In un caso è stato impartito l’“Ordine di allontanamento” e una denuncia per inottemperanza al DASPO del Questore. ​

Tra i controllati, tre minorenni (due donne italiane e uno straniero) di età compresa tra i 16 e i 17 anni sono stati sorpresi a fumare uno spinello nei pressi del Liceo Classico e in viale Farini. ​ Il ragazzo, già noto alle Forze dell’ordine, è stato affidato a un operatore della struttura presso la quale è alloggiato. ​ Tutti sono stati sanzionati e segnalati al Prefetto quali assuntori di sostanze stupefacenti. ​

Altri sei soggetti (di nazionalità marocchina, algerina, ungherese e tunisina) sono stati sanzionati per consumo di bevande alcoliche. ​ In Piazza Anita Garibaldi è stata contestata anche l’ubriachezza molesta con ordine di allontanamento. ​ Un cittadino senegalese, inottemperante al Daspo del Questore, è stato denunciato. ​

Nel mese di gennaio, durante analoghi controlli nel “Quartiere Isola San Giovanni”, sono state impiegate 50 pattuglie che hanno identificato 127 persone (114 straniere) e accertato 61 violazioni, di cui 12 penali per reati come spaccio, soggiorno illegale, inottemperanza all’ordine di espulsione, evasione e rissa. ​

Tra i principali illeciti amministrativi contestati: 23 per consumo di bevande alcoliche in area interdetta, 6 per ubriachezza manifesta, 6 per consumo di sostanze stupefacenti e 4 per violazioni alla normativa sui monopattini. ​ Altre irregolarità riguardano disturbo alla quiete pubblica, atti contrari alla pubblica decenza, violazione all’ordine di allontanamento e attività assimilabile al campeggio. ​ Nove persone hanno ricevuto l’ordine di allontanamento e sei sono state segnalate alla Prefettura per consumo personale di droga.