Ravenna, controlli straordinari dei Carabinieri: quattro denunce tra spaccio ed evasione

Controlli straordinari e quattro denunce nel Ravennate durante l’ultimo fine settimana. I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, supportati dalla Squadra di Intervento Operativo del 4° Battaglione “Veneto” di Mestre, hanno setacciato le principali arterie stradali e i centri abitati con l’obiettivo di contrastare l’illegalità e aumentare la sicurezza sulle strade. L’operazione ha portato al deferimento in stato di libertà di quattro persone per diversi reati.

A Marina Romea i militari hanno fermato in strada un 23enne trovato in possesso di hashish; la successiva perquisizione nella sua abitazione ha fatto scoprire circa 40 grammi di droga, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento, facendo scattare la denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Ad Alfonsine, invece, un 20enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver inveito contro una pattuglia nel tentativo di evitare l’identificazione in pieno centro. Infine, gli uomini della Sezione Radiomobile hanno denunciato un automobilista sorpreso alla guida in stato di ebbrezza e un’altra persona per il reato di evasione. I servizi di pattugliamento straordinario proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire una costante prevenzione sul territorio.