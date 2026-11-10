Ravenna, controlli nelle aree più esposte a fenomeni di criminalità

RAVENNA. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna ha svolto un servizio straordinario ad alto impatto concentrando una massiccia presenza di equipaggi nelle zone del centro maggiormente segnalate come esposte a fenomeni di criminalità diffusa ed, in particolare, quelle di Piazza Kennedy, Piazza Duomo e Giardini Speyer. L’attività, coordinata dalle Volanti della Questura, si è caratterizzata per un fondamentale concorso di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna e della Polizia locale di Ravenna, che con un’azione sinergica hanno disimpegnato numerosi e capillari controlli nelle zone interessate al fine di prevenire fenomeni delittuosi o illegali e contrastare le forme di degrado urbano.

Nel corso del servizio sono state sottoposte a controllo oltre 100 persone, numerose delle quali con precedenti, nonché circa 30 veicoli attraverso posti di controllo e 3 pubblici esercizi. L’attenzione degli equipaggi è stata massima anche nelle zone di Via Rasponi, Via Zirardini e Via IX febbraio, con un’intensa presenza degli operatori mirata a fornire un’adeguata cornice di sicurezza al contesto territoriale prevenendo fenomeni delittuosi anche attraverso la visibilità e la presenza. Servizi di questo tipo proseguiranno costantemente al fine di continuare a migliorare i livelli di sicurezza della città.