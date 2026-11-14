Ravenna, controlli nella movida e lite in piazza Kennedy: scattano due Daspo Willy

Notte di controlli straordinari nelle aree della movida di Ravenna, con particolare attenzione alla zona di piazza Kennedy e alle vie limitrofe. L’operazione ad alto impatto, coordinata dalla Questura, ha visto scendere in campo in sinergia gli agenti della Polizia di Stato - compresa la Divisione Polizia Amministrativa - insieme ai militari della Guardia di Finanza e al personale della Polizia Locale per contrastare i fenomeni illeciti e garantire la sicurezza urbana.

Nel corso del servizio sono state identificate complessivamente circa ottanta persone e passati al setaccio nove esercizi pubblici, dove sono state riscontrate alcune irregolarità amministrative che porteranno alle previste segnalazioni. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario anche per sedare una lite degenerata in percosse tra due cittadini stranieri proprio in piazza Kennedy. Nei loro confronti il Questore ha emesso due provvedimenti di “Daspo Willy”, vietando a entrambi l’accesso e lo stazionamento nei locali della piazza e delle aree vicine. La Questura fa sapere che analoghi controlli proseguiranno con costanza nei prossimi fine settimana.