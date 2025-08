Ravenna. Controlli nel settore agricolo: due imprenditori denunciati e un’azienda sospesa

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro locale, hanno intensificato i controlli nel settore agricolo per contrastare lo sfruttamento lavorativo e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza. L’operazione, condotta nel forese ravennate, ha portato alla luce situazioni di grave irregolarità.

Il caso più eclatante ha riguardato un’azienda agricola dove i militari hanno scoperto un lavoratore extracomunitario completamente in nero, privo di permesso di soggiorno e costretto a vivere in un locale fatiscente e pieno di muffa. La scoperta ha portato alla sospensione immediata dell’attività e alla denuncia del titolare, che dovrà pagare sanzioni per circa 14.000 euro.

In un secondo episodio, è emerso che un’altra azienda impiegava un dipendente senza averlo mai sottoposto alla sorveglianza sanitaria obbligatoria. Anche in questo caso il datore di lavoro è stato denunciato e sanzionato con ammende per 1.500 euro.

Questi controlli rappresentano un’azione importante per garantire che il settore agricolo del territorio rispetti i diritti dei lavoratori e le norme sulla sicurezza, contrastando fenomeni di sfruttamento che ledono la dignità delle persone e la legalità del mercato del lavoro.