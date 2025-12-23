Ravenna, controlli Nas: scarsa igiene e mancata etichettatura della carne, multe per 6mila euro

Nei giorni scorsi a Ravenna i controlli dei Nas hanno permesso di accertare diverse irregolarità di carattere igienico-sanitario in due esercizi commerciali, come ad esempio quello della mancata etichettatura della carne e della mancanza di condizioni igieniche per alcuni prodotti alimentari esposti. In un caso al titolare del negozio sono state elevate diverse contravvenzioni per un importo totale di 6.000 euro. Nell’altro caso, invece, è stato richiesto un provvedimento prescrittivo alla competente Autorità Sanitaria.

I controlli Nas hanno affiancato quelli legati alla microcriminalità in zona stazione ferroviaria, Giardini Speyer, l’Isola di S. Giovanni e via Santi Baldini,