Ravenna, controlli in zona stazione e ai Giardini Speyer: una denuncia per spaccio e un’espulsione

Prosegue l’attività di contrasto alla microcriminalità e al degrado urbano disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna. Ieri pomeriggio è stato effettuato un nuovo servizio straordinario di controllo che ha interessato le aree sensibili di Via Carducci, dei Giardini Speyer, dell’Isola San Giovanni e lo scalo ferroviario cittadino.

L’operazione ha visto l’impiego di un dispositivo operativo composto da pattuglie delle Compagnie Carabinieri di Ravenna, Lugo e Faenza, con il supporto di un’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Nel corso dei controlli effettuati sotto i portici di Via Carducci i militari hanno identificato e denunciato un giovane tunisino, trovato in possesso di hashish e denaro contante in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente ed il denaro rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro.

L’attività di identificazione ha permesso inoltre di rintracciare un cittadino della Guinea, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, risultato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna da eseguire. Dopo le procedure di rito, pertanto, ottenuto il nulla osta sanitario, l’uomo è stato accompagnato dai militari dell’Arma presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Brindisi, dove rimarrà per il tempo strettamente necessario all’organizzazione del rimpatrio alla frontiera.