Ravenna, controlli della Polizia nella zona stazione e sulle strade: cinque patenti sospese

Continuano i controlli sul territorio effettuati dalla Polizia di Stato di Ravenna e dalle altre Forze dell’Ordine, con particolare riferimento al centro cittadino e alla zona della stazione ferroviaria, al fine di contrastare forme di mala-movida e microcriminalità. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna ha sottoposto a controllo di iniziativa oltre 60 persone, di cui alcuni risultati avere precedenti di polizia, e 50 veicoli ed ha svolto controlli amministrativi in alcuni locali di pubblico spettacolo del centro. La Polizia Stradale ha altresì effettuato numerosi alcool test, cinque dei quali sono risultati positivi; ai conducenti è stata elevata la contestazione di guida in stato di ebbrezza alcolica e sono state conseguentemente sospese le patenti di guida.