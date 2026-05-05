Ravenna, controlli della Guardia di finanza e denunce per spaccio

RAVENNA. Prosegue l’impegno della Guardia di finanza di Ravenna nel contrasto al traffico e all’uso di sostanze stupefacenti. Diversi sono stati i servizi di controllo disposti nelle principali località, con equipaggi in divisa e in abiti civili, soprattutto durante il ponte del Primo Maggio.

In tale ambito, è stato denunciato un soggetto sorpreso in zona “Darsena” dalle unità cinofile con della cocaina al seguito e sono stati fermati numerosi autoveicoli in transito sulle principali arterie stradali. In particolare, i militari del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, in località Classe, hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due soggetti di nazionalità estera che, alla vista dei finanzieri, hanno manifestato immediatamente un forte stato di agitazione, tentando di eludere il controllo e ponendo in essere resistenza per sottrarsi all’ispezione.

Inoltre, uno dei fermati ha portato repentinamente alla bocca un involucro palesando l’intento di ingerirlo all’evidente fine di evitarne il reperimento. La prontezza degli operanti, tuttavia, ha permesso di interrompere il gesto e recuperarlo prima che venisse deglutito, rilevando che all’interno era contenuta della cocaina.

Le successive perquisizioni presso la dimora dei soggetti, svolte con l’intervento dell’unità cinofila del Corpo, hanno consentito quindi di rivenire e sequestrare due bilancini di precisione - di cui uno interrato nel giardino - e denaro contante, occultato all’interno delle tasche di alcuni giubbotti, per un importo pari a euro 3.630 in banconote del taglio di 10, 20 e 50 euro.

Al termine delle operazioni i responsabili sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria in relazione alle ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a un Pubblico Ufficiale.